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رياضة > العقيدي: الدوري لا يزال في الملعب
19/04/2023   8:30 ص

العقيدي: الدوري لا يزال في الملعب

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أرجع حارس مرمى النصر نواف العقيدي خسارة فريقه أمام الهلال في الديربي إلى غياب التوفيق عن فريقه الذي لم يكن في يومه.

وقال العقيدي في تصريحات عقب نهاية اللقاء الذي حسمه الهلال بالفوز 2-0، إن لاعبي النصر حاولوا من أجل تحقيق الفوز ثم من أجل العودة في الشوط الثاني لن سيناريو المباراة لم يخدم الفريق.

وتلقى العقيدي إشادات من جماهير النصر والمحللين بعد المباراة على خلفية أدائه المميز الذي أنقذ فريقه من خسارة قاسية، وفي هذا قال حارس النصر إنه جزء من منظومة لافتًا إلى أن التوفيق لم يحالف فريقه اليوم أمام الهلال. وفق “أخبار 24”.

وأكد حارس النصر على أن الدوري لا يزال في الملعب، مشددًا على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء واستعادة الانتصارات.

العقيدي: الدوري لا يزال في الملعب

رياضة
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