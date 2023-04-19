دينكو يليتشيتش :الهلال كان الأفضل.. وأنا محبط من الخسارة

اعترف مدرب النصر دينكو يليتشيتش مدرب النصر بأن الهلال كان الطرف الأفضل في مواجهة اليوم، مؤكدًا أنه محبط من الخسارة.
وحسم فريق الهلال الديربي بثنائية نظيفة أمام نظيره النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن.
وقال مدرب النصر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أنا محبط من الخسارة، ضربتا الجزاء أحبطتانا، والهلال كان أفضل”، مضيفًا: “أمامنا مباراة مهمة أمام الوحدة في كأس الملك، ويجب أن نستعيد قوانا قبلها”. وفق “أخبار 24”.
وتابع حديثه: “أنا لا أنتقد الحكام، ولكن أقول أن ضربتي الجزاء أثرت علينا، وأنا هنا لا أشكك في أنهما غير صحيحة”.
وأضاف: “في الشوط الأول لم نكن جيدين، لكن في الشوط الثاني أظهرنا شيئًا من إمكاناتنا، لكن لم نوفق في تسجيل الأهداف”.
واستكمل: “في الحقيقة أنا لم أغير الكثير في الفترة التي توليت فيها الدفة الفنية، عملت على بعض التفاصيل الصغيرة خصوصًا فيما يتعلق في خط المنتصف وفعاليته”.