قبل الديربي المنتظر.. أوراق الهلال والنصر الرابحة

تتجه كل أنظار الجماهير مساء يوم الثلاثاء إلى ديربي الرياض المنتظر بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي، في مباراة مقدمة من الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين، نظرًا لارتباط الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا.
ويدخل الفريقان المواجهة بدوافع مختلفة، فالنصر يحتل الوصافة في ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن الاتحاد متصدر الجدول، فيما يحل الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وتتجه كل أنظاره على نهائي دوري أبطال آسيا في ظل صعوبة موقفه من المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.
ورغم أن دوافع الفريقين مختلفة قبل الديربي هذه المرة لكن تبقى المنافسة كما هي ورغبة كل منهما في الفوز ذاته نظرًا للطابع الجماهيري للمباراة، بعيدًا عن أي حسابات أخرى في جدول الترتيب.
ويعول كل فريق على عدة عناصر لصناعة الفارق، خاضة أن بعضهم كان غائبًا في الفترة الماضية، لا سيما أن تلك المباراة التي دائمًا ما يكون لها وضع خاص بصرف النظر عن وضعية كل منهما قبل إطلاق الحكم صافرة انطلاق المواجهة.
كريستيانو.. والظهور الأول
بالنسبة للنصر سيكون ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة في ديربي الرياض عاملاً مؤثرًا؛ نظرًا لحجم نجوميته، وتعويل كل الجماهير عليه من أجل قيادة فريقه لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار المنافسة على لقب دوري روشن.
وسجل النجم البرتغالي 11 هدفًا حتى الآن في منافسات دوري روشن بفارق 5 أهداف عن أندرسون تاليسكا متصدر الهدافين برصيد 16 هدفًا.
تاليسكا.. مواصلة التألق
وبالتأكيد ستعول جماهير النصر على هدافها البرازيلي أندريسون تاليسكا، الذي يحتل صدارة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفًا بالتساوي مع أوديون إيغالو، مهاجم الهلال، وعبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
ويمتلك تاليسكا سجلًا تهديفيًا جيدًا أمام الهلال، فقد أحرز 4 أهداف خلال 5 مواجهات خاضها أمامه.
عبدالرحمن غريب.. والتفاهم مع رونالدو
كما تعول جماهير النصر على لاعبها عبدالرحمن غريب بعدما ظهر بشكل جيد خلال المباريات الماضية في دوري روشن، كما ظهرت حالة من التفاهم مع كريستيانو رونالدو منذ انتقاله للفريق في الانتقالات الشتوية.
وخاض عبدالرحمن غريب 20 مباراة في دوري روشن هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف، كما أنه صنع 4 أهداف أيضًا، ويمتلك أيضًا 31 مراوغة ناجحة.
إيغالو.. هداف الدوري
بالنسبة للهلال، فإن الجماهير تعتمد على هدافها هذا الموسم، المهاجم النيجيري إيغالو الذي يحتل صدارة هدافي دوري روشن برصيد 16 هدفًا.
وأظهر إيغالو قدرة عالية على تسجيل الأهداف خلال المباريات الماضية من دوري روشن رغم حالة التذبذب التي ظهر عليها الهلال في عدد من اللقاءات مؤخرًا، وفقد بسببها العديد من النقاط.
استعادة جهود سالم الدوسري
وشهدت الفترة الماضية، غياب مهاجم الهلال سالم الدوسري عن الفريق بعد إصابته مؤخرًا، إلا أنه شارك في التدريبات الجماعية منذ يوم السبت الماضي، مما يُرجح ظهوره في مواجهة النصر.
وبالتأكيد يعتبر سالم الدوسري واحدًا من أهم أوراق المدرب دياز الرابحة خصوصًا في المواجهات الكبرى لما يمتلكه من قدرات فنية وخبرة عالية.
كما يمتلك الدوسري سجلًا تهديفيًا جيدًا أمام النصر فقد خاض أمامه 28 مباراة في مختلف المسابقات أحرز خلالها 10 أهداف.
عودة ياسر الشهراني
وعلى غرار سالم الدوسري، استعاد الهلال جهود لاعبه ياسر الشهراني والذي عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب استمر لمدة 143 يومًا، بسبب الإصابة.
وظهر الشهراني مع فريق الهلال بعدما دخل كبديل أمام الباطن في الدقيقة 60 بدلا من زميله ناصر الهدهود، مساء الجمعة الماضية ضِمن منافسات دوري روشن.
وكان آخر ظهور للشهراني يوم 22 نوفمبر العام الماضي، حين تعرض للإصابة خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين ضِمن منافسات كأس العالم بقطر 2022.