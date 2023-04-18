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جديد المحليات > 467 مليون ريال لمستحقي الضمان عبر خدمة “زكاتي” منذ إطلاقها
18/04/2023   4:55 ص

467 مليون ريال لمستحقي الضمان عبر خدمة “زكاتي” منذ إطلاقها

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تلقت خدمة “زكاتي”، منذ تأسيسها حتى الآن، زكوات بقيمة نحو 467 مليون ريال، استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمختلف فئاتهم.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة “زكاتي” متاحة باستمرار، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى وغيرها.

وتوفر خدمة زكاتي المتاحة للأفراد “اختياريًا” إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، بما يشمل الأموال، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، وغيرها، بالإضافة إلى خاصية إصدار فاتورة للعملية. وفق “أخبار 24”.

467 مليون ريال لمستحقي الضمان عبر خدمة “زكاتي” منذ إطلاقها

جديد المحليات
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