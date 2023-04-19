“الأرصاد”: الحالة المطرية مستمرة حتى ثالث أيام العيد

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن الحالة الجوية المطرية التي تشهدها مناطق المملكة حالياً ستستمر حتى ثالث أيام العيد.
وأوضح أن الأمطار ستتركز على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى مناطق وسط المملكة، وتشمل: العاصمة الرياض، ومنطقتي: القصيم، وحائل، والسواحل الشرقية.
بدوره توقع مركز الأرصاد هطول أمطار على بعض مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأوضح المركز أن تلك الأمطار من المتوقع هطولها ابتداءً من الساعة الثالثة من مساء (الأربعاء)، وحتى الساعة الثالثة من مساء يوم غد (الخميس).
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: الحالة الجوية المطرية التي تشهدها مناطق المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد #الإخبارية pic.twitter.com/SANylQRCEH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2023
وفق “أخبار 24”.