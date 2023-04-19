1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمدينة حتى 27 رمضان

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، أن عدد المستفيدين من خدمات النقل الترددي لنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف بلغ أكثر من 1.26 مليون، منذ 1 إلى 27 رمضان الحالي.
وأضافت أنها سخّرت أسطول الحافلات لخدمة الأهالي والزوار عبر 6 مسارات رئيسية، فيما شرعت في رفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم؛ من خلال التوسع في ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يومياً إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة.
ونوهت بأن الهدف من توسيع ساعات العمل هو تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في نطاق المنطقة المركزية. وفق “أخبار 24”.