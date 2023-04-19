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جديد المحليات > “آل الشيخ” يوجه بإقامة صلاة العيد بالمساجد المهيأة في المنطقة المركزية بمكة
19/04/2023   3:07 م

“آل الشيخ” يوجه بإقامة صلاة العيد بالمساجد المهيأة في المنطقة المركزية بمكة

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد المهيأة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، إضافة للجوامع ومصليات الأعياد، وذلك نظراً لاكتظاظ مكة المكرمة بالمعتمرين والزوّار.

وأوضحت الوزارة أن عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تخدم الزوّار والمعتمرين في صلاة العيد أصبح 562 مسجداً وجامعاً ومصلى في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على الناس. وفق “أخبار 24”.

وتشهد العشر الأواخر من رمضان قدوم الملايين من المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث شهد ليلة السابع والعشرين من رمضان أكثر من 2.6 مليون معتمر ومصلٍ، وهو رقم غير مسبوق.

“آل الشيخ” يوجه بإقامة صلاة العيد بالمساجد المهيأة في المنطقة المركزية بمكة

جديد المحليات
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