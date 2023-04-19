“فيتش” تتوقع أسوأ أزمة في إمدادات الأرز يشهدها العالم منذ عقدين

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن سوق الأرز العالمي سيسجل أكبر عجز منذ عقدين هذا العام بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يُعتقد أنه سيؤثر على نحو 3.5 مليار شخص، يتركز أغلبهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقال محلل السلع في “فيتش سولوشنز”، تشارلز هارت، إنه على المستوى العالمي كان التأثير الأكثر وضوحًا لعجز الأرز هو ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ عقد، والذي من المتوقع أن تظل بالقرب من المستويات المرتفعة الحالية حتى عام 2024.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن متوسط سعر الأرز بلغ 17.30 دولار للقنطار الواحد (نحو 45 كيلوجرامًا بالمقياس الأمريكي) منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.