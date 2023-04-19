25 فلكياً في بيان مشترك: لا يمكن رؤية الهلال غدًا

أصدر 25 مختصاً في علوم الفلك من 13 دولة عربية، اليوم (الأربعاء)، بياناً مشتركاً، أجمعوا فيه على عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك غدًا (الخميس).
وأوضح المتخصّصون في البيان، أنه وفقاً لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي ، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمها.
وأوضح البيان الذي نشره مركز الفلك الدولي أن القمر عند غروب شمس يوم الخميس يبعد عن الشمس 2.7 درجة في جاكرتا (وحد “دانجون” المتفق عليه عالميًا هو 6 درجات)، وفي أبو ظبي يبعد عن الشمس 4.7 درجة. وفي مكة المكرمة 5.1 درجة. وفي القدس 5.4 درجة، وفي القاهرة 5.5 درجة، وفي داكار 8.0 درجات، ويمكن أن يُرى الهلال بالأجهزة. وفق “أخبار 24”.
وتابع أنه بالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابياً ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تماماً أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 أبريل 2023.
أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوماً وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.