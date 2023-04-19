“الثلوج” تُحول الطائف “إلى سويسرا” المملكة.. وشلل في حركة المركبات

حولت “الثلوج”، محافظة الطائف – غرب المملكة – إلى مدينة تشبه “سويسرا” في شكلها العام مع اكتساح البياض لها، حيث تعد سويسرا غالباً، أكثر دولة تشهد تساقطاً للثلوج طوال العام.
وكانت المحافظة شهدت اليوم الأربعاء هطول ثلوج وبرد نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها، وامتدت الثلوج لتغطي طريق الطائف – الرياض.
وأظهرت صورٌ ومقاطع فيديو تراكم الثلوج على طرق وشوارع المحافظة، فيما تقوم آليات البلدية بتجريف الثلوج التي ارتفعت على الطريق وغطته، وعطلت عدداً كبيراً من المركبات. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تحذيراً اليوم بعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وانعدام في الرؤية حتى منتصف الليل.
بردية #الطائف تعطل حركة السير بعد تراكم الثلوج❄️https://t.co/km6TnvLi9C pic.twitter.com/m5CNB7Fg3g
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 19, 2023