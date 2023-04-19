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جديد المحليات > “الثلوج” تُحول الطائف “إلى سويسرا” المملكة.. وشلل في حركة المركبات
19/04/2023   8:28 م

“الثلوج” تُحول الطائف “إلى سويسرا” المملكة.. وشلل في حركة المركبات

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حولت “الثلوج”، محافظة الطائف – غرب المملكة – إلى مدينة تشبه “سويسرا” في شكلها العام مع اكتساح البياض لها، حيث تعد سويسرا غالباً، أكثر دولة تشهد تساقطاً للثلوج طوال العام.

وكانت المحافظة شهدت اليوم الأربعاء هطول ثلوج وبرد نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها، وامتدت الثلوج لتغطي طريق الطائف – الرياض.

وأظهرت صورٌ ومقاطع فيديو تراكم الثلوج على طرق وشوارع المحافظة، فيما تقوم آليات البلدية بتجريف الثلوج التي ارتفعت على الطريق وغطته، وعطلت عدداً كبيراً من المركبات. وفق “أخبار 24”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تحذيراً اليوم بعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وانعدام في الرؤية حتى منتصف الليل.

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“الثلوج” تُحول الطائف “إلى سويسرا” المملكة.. وشلل في حركة المركبات

جديد المحليات
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