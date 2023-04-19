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جديد المحليات > “الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم إقرارات مارس والربع الأول
19/04/2023   8:27 م

“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم إقرارات مارس والربع الأول

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منشآت قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي والربع الأول من عام 2023، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من أبريل الجاري.

وحثّت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو تقديمها والسداد عبر تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة. وفق “أخبار 24”.

وتتراوح غرامة التخلف عن تقديم الإقرار بين 5 – 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

“الزكاة” تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة لتقديم إقرارات مارس والربع الأول

جديد المحليات
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