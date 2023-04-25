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جديد المحليات > فعاليات بـ”8 مواقع”.. حدائق الرياض تجذب المتنزهين في العيد
25/04/2023   3:58 م

فعاليات بـ”8 مواقع”.. حدائق الرياض تجذب المتنزهين في العيد

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جذبت الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية في الرياض، الأهالي والزوار خلال الاحتفاء بعيد الفطر المبارك من أجل الاستمتاع بالفعاليات التي نظمتها أمانة المنطقة في 8 مواقع.

واستمتع الزوار بالمظاهر الجمالية والأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتعددة، وكذلك العروض المسرحية والخيام الشعرية والجلسات العربية، وتذوق المأكولات الشعبية.

وتضمنت المواقع التي حددتها الأمانة حديقة الأمير عبدالعزيز بن عياف، وحديقة عكاظ، ساحة الدوح، وحديقة النخيل مخرج 2، إلى جانب حديقة عليشة، وحديقة حي الندي، والحائر المنطقة الإدارية، وحديقة النظيم.

وجاءت فعاليات الأمانة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكان وزوار المدينة لقضاء أوقات ممتعة احتفاء بالعيد المبارك.

الرياض

الرياض

الرياض

وفق “أخبار 24”.

فعاليات بـ”8 مواقع”.. حدائق الرياض تجذب المتنزهين في العيد

جديد المحليات
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