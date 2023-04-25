الهلال.. زعيم منافس رغم الظروف

نجح فريق الهلال في فرض نفسه طرفاً أول في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، في المواجهة القوية والمثيرة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.
وسجل مدافع الاتحاد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 بالخطأ في مرماه بعدما حاول إبعاد كرة عرضية أرسلها موسى ماريغا، في بداية الشوط الإضافي الثاني، ليتأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس، منتظرا الفائز من مواجهة النصر والوحدة في الرياض.
واستحق الهلال الفوز على الاتحاد، والتأهل، رغم أنه يمر بواحد من أصعب مواسمه، حيث واجه العديد من الظروف المعاكسة هذا الموسم بداية من إيقاف القيد لفترتين، ثم مطاردة لعنة الإصابات لأبرز نجومه منذ بداية الموسم، على غرار سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري، وأيضًا بسبب توالي المباريات.
وتجاوز الهلال تلك الظروف ويقدم مستوى استثنائيا، بعدما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة، ليضرب موعدًا مع نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني في المشهد الختامي من التشامبيونزليغ الآسيوي. وفق “أخبار 24”.
ورغم تراجعه في بطولة دوري روشن السعودي، فإنه فاز على نظيره النصر بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من البطولة المحلية، بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية قبل مواجهة العالمي، ليتواجد في المركز الرابع بـ49 نقطة.
وواصل الهلال حضوره القوي أمام الكبار في مواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس الملك، على أرض العميد وبين جمهوره، ليخطف الزعيم الانتصار ويتأهل للمباراة النهائية، ليتمكن من هزيمة المتنافسين على الدوري النصر والاتحاد في مباراتين متتاليتين وقبل خوضه النهائي الآسيوي.
ويخوض الهلال مشوار النهائي الآسيوي، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.
#الهلال.. زعيم منافس رغم الظروفhttps://t.co/zeqLxnMIDz pic.twitter.com/AAbPOLq3R4
— سبورت 24 (@sporty_24) April 24, 2023