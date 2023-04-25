رئيس الوحدة: صعودنا إلى نهائي كأس الملك أكبر شرف لنا

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سلطان أزهر، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ليضرب موعدا مع الهلال الذي أقصى الاتحاد بنفس النتيجة.
وقال سلطان أزهر في تصريحات بعد المباراة: “صعودنا إلى نهائي الكأس والسلام على خادم الحرمين الشريفين، هو أكبر شرف لنا بعد غياب أكثر من 50 عاما.. وألف مبروك للجماهير الوحداوية وأهل مكة المكرمة، وللجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيرا، ورغم التحديات والظروف لم يقصروا”.
وتابع: “مع دعم ولي العهد لا يوجد مستحيل في الرياضة السعودية، وبروح الفريق واللاعبين وهذا المستوى، بإذن الله باقون في الدوري، وهذا مكاننا الطبيعي”.
وواصل: “مجلس الإدارة هم أعضاء الشرف ويدعمون النادي ماليا في الوقت الحالي، وكل الأندية عليها التزامات مالية وسوف نسددها، والله يكرمنا بالنهائي”. وفق “أخبار 24”.
وغرد سلطان أزهر عبر حسابه على موقع “تويتر”، بعد الفوز على النصر: “الحمدلله من قبل ومن بعد، ألف مبروك للنجوم الأبطال قاتلوا في الملعب بكل روح وإصرار وعزيمة.. أبارك للجهازين الفني والإداري وللجماهير الغالية بلوغ شرف نهائي أغلى الكؤوس بعد انقطاع دام أكثر من 50 عاما.. وفالنا التوفيق بإذن الله لتكرار تاريخ أول كأس بدعم سمو سيدي ولي العهد للرياضة، الحلم يصبح واقعا بإذن الله”.