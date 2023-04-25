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رياضة > بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الوحدة؟
25/04/2023   4:02 م

بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الوحدة؟

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ودع النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بخسارته أمام الوحدة بهدف وحيد في استاد الأول بارك، بالدور نصف النهائي للمسابقة.

وفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام الوحدة رغم محاولاته العديدة.

وسجل اللاعب بوغيل الهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 23، مستغلا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة مزدوجة في شباك حارس النصر. وفق “أخبار 24”.

وبهذه النتيجة حجز نادي الوحدة مقعدًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليواجه الهلال الذي انتصر على الاتحاد.

الاخصر

ماذا قدم رونالدو أمام الوحدة؟

عدد الدقائق: 90 دقيقة

دقة التمريرات: 91%

صناعة فرص: 2

تسديدات على المرمى: 2 من 5

المراوغات: 2 من 4

عرضيات: 1 من 4

استرجاع الكرة: 3

التحامات أرضية: 4 من 8

التحامات هوائية: 2 من 2.

بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الوحدة؟

رياضة
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