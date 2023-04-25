“الأرصاد” تحذر من عواصف رعدية على الرياض ومكة والمدينة حتى 10 مساءً

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق تشمل الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل والمدينة المنورة وجازان وعسير.
وأوضح المركز المحافظات والمدن المتأثرة بالعواصف في هذه المناطق ومنها الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وفرعة غامد الزناد، والمستجدة، وغزلانة، والشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء، والأسياح والبدائع والبكيرية، والثامرية، والعرين وبيشة وتثليث وطريب، والمجاردة.
ولفت إلى أن المحافظات المتأثرة تشمل أيضا بارق ورجال ألمع ومحايل، والنماص وبلقرن وتنومة، وأبها، وأحد رفيدة والحرجة والربوعة، وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأضم وميسان والطائف، والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا وهروب، والحجرة والمخواة، والعرضيات، والحناكية والمهد، والحائط والسليمي والشملي والغزالة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن تلك الأجواء قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية، متوقعا استمرار هذه الحالة إلى الساعة 10 مساء.