إغلاق عقبة شعار بدءاً من الغد ولمدة 4 أشهر للصيانة

أعلنت الهيئة العامة للطرق إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة، وذلك اعتباراً من الغد (الأربعاء).
وحددت الهيئة الطرق البديلة للمركبات الصغيرة، وهي عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة، في حين سيسمح بمرور للشاحنات فقط عبر عقبة شعار من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، في حين سيتم الإغلاق بشكل كامل من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.
ولفتت إلى أن أعمال الصيانة تشمل كشطاً وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة.
ونوهت بأن هذه الأعمال تهدف لرفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.