بتداولات 6.3 مليار ريال..سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11265 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم (الثلاثاء)، التي تعد الأولى بعد إجازة عيد الفطر، على ارتفاع بنسبة 0.9% عند 11265 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.
وتصدر سهم تهامة، ارتفاعات اليوم بنسبة 8%، فيما ارتفع سهم أرامكو، بنسبة 4% عند 36 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 أشهر، وسط تداولات بلغت نحو 13 مليون سهم، بينما أغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعاً عند 77.10 ريال.
كما صعد سهم أسواق العثيم، بنسبة 6%، عند 144.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات تجاوزت الـ400 ألف سهم، هي الأعلى منذ نوفمبر الماضي.
فيما أنهت أسهم سابك، وإس تي سي، والمراعي، وسابك للمغذيات، واتحاد اتصالات، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4%.
في المقابل، تراجع سهما جرير، وسبكيم العالمية، بنسبة 2% عند 164 ريالا، و39.20 ريال، على التوالي، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2023.
يشار إلى أن التداول كان قد توقف في السوق السعودية اعتبارا من نهاية جلسة (الإثنين) من الأسبوع الماضي، لإجازة عيد الفطر، قبل أن يستأنف جلساته اليوم.
وفي السياق ذاته، تمت اليوم، 12 صفقة خاصة في سوق الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 453.9 مليون ريال، وكان أبرزها ما يتعلق بشركة “سابك”، والتي شهدت تداول أكثر من 3 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 285 مليون ريال، بالإضافة إلى “إس تي سي” والتي شهدت تداول نحو 346 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 15 مليون ريال، كما شهد مصرف الراجحي تداول أكثر من 115 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.
وبحسب تداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.