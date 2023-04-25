بارتفاع 265%.. 818 ألف مسافر يستخدمون “قطار الحرمين” في رمضان

أكدت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ارتفاع عدد المسافرين على رحلات قطار الحرمين السريع بنسبة 265% خلال شهر رمضان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 818 ألف مسافر خلال الشهر.
وسيّر قطار الحرمين أكثر من 2.5 ألف رحلة، حيث تجاوز عدد الرحلات اليومية التي تم تشغيلها خلال شهر رمضان 115 رحلةً، بنسبة التزام في مواعيد وصول الرحلات تجاوزت 97%.
وذكرت “الخطوط الحديدية” أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع خلال شهر رمضان، وزيادة عدد رحلاته اليومية بوتيرة متصاعدة تدريجيًا، تصل إلى أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد، بما يتيح أكثر من مليون مقعد للتنقل بين محطات قطار الحرمين الـ5. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في الخطوط الحديدية السعودية، محمد بن معاذ حميدالدين، إن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّلة له، بمتابعة مباشرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر.