أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله

أدّى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وذلك عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، بجامع الإمام تركي بن عبدالله.
وشارك أمير الرياض في صلاة الميت، كل من مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، وقائد القوات الجوية الملكية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.