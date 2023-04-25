“منشآت” تستعرض 23 مبادرة دعمت مستهدفات رؤية 2030

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم (الثلاثاء)، أنها قدمت 23 مبادرة ترتبط بـ 7 أهداف إستراتيجية، عبر 5 برامج تابعة لرؤية المملكة 2030، التي تشمل 11 برنامجا.
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرات شملت التحول الوطني وتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أبرز المنجزات المقدمة في برنامج التحول الوطني التي قدمتها “منشآت”، والتي شملت زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف منشأة في 2016، لتصبح 1.1 مليون منشأة في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 166%، ووصول المملكة إلى المرتبة الثانية في مؤشر حالة ريادة الأعمال (NECI) لعام 2022، من المرتبة 41 في عام 2018.
وعلى مستوى برنامج تطوير القطاع المالي، أسهمت “منشآت” في تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5.4% في عام 2018م إلى 8.3%. وفق “أخبار 24”.
كما تم إطلاق بوابة التمويل للربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل من خلال بوابة التمويل، حيث بلغت قيمة التمويل المُقدم من خلال البوابة أكثر من 18 مليار ريال.
وفيما يخص الاستثمار، أسست “منشآت” الشركة السعودية للاستثمار الجريء بهدف تعزيز مفهوم الاستثمار الجريء والاستثمار المباشر في المنشآت الناشئة، حيث بلغت قيمة الاستثمار الجريء بالسعودية 3.7 مليار ريال.
وأطلقت الهيئة مبادرة إعادة الرسوم الحكومية “استرداد” في عام 2018، حيث بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار ريال منذ إطلاقها حتى عام 2021، كما دشنت خدمة “جدير”، حيث بلغ عدد المنشآت المؤهلة من خلال الخدمة أكثر من 2,300 منشأة مؤهلة.
كما أطلقت “منشآت” مبادرة الشركات الناشئة الجامعية لنشر ثقافة ريادة الأعمال، والتي تضمنت عددًا من البرامج ساندت أكثر من 65 ألف طالب من منسوبي الجامعات، لتتقدم المملكة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى المركز الخامس من الـ 23.
كما أطلقت “منشآت” عددا من مراكز دعم المنشآت في 4 مناطق مختلفة في المملكة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية مناطقية، وبلغ إجمالي المستفيدين من المراكز أكثر من 66 ألف مستفيد.