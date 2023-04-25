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جديد المحليات > “العالم الإسلامي” تشيد بجهود المملكة في إجلاء الرعايا من السودان
25/04/2023   11:47 م

“العالم الإسلامي” تشيد بجهود المملكة في إجلاء الرعايا من السودان

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أشادت رابطة العالم الإسلامي بالدور الإنساني والدبلوماسي الذي لعبته المملكة خلال أزمة السودان، والنجاح الاستثنائي لعملية إجلاء رعايا الدول الإسلامية والطواقم الدبلوماسية ومسؤولي وعاملي المنظمات الدولية.

وأعرب الأمين العامة لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، في بيانٍ، عن شكره وتقديره للقيادة، على المبادرة الإنسانية الكريمة، ومتابعتها المباشرة لعملية إجلاء الرعايا العالقين في السودان، حتى وصولهم إلى المملكة، تمهيدًا لمغادرتهم إلى أوطانهم.

وثمّن العيسى الجهود الدبلوماسية الكبيرة للمملكة من أجل حل الأزمة السودانية، والتواصل مع طرفي النزاع، للوصول إلى حلٍ شامل وسلمي، داعيًا لوقف العمليات العسكرية وتغليب مصلحة الشعب السوداني. وفق “أخبار 24”.

“العالم الإسلامي” تشيد بجهود المملكة في إجلاء الرعايا من السودان

جديد المحليات
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