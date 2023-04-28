الرميان: صندوق الاستثمارات سيكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، عزم الصندوق استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، كما أنه يسير بخطى ثابتة لترسيخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا.
وأضاف في إفادة له بمناسبة مرور 7 سنوات على انطلاق مسيرة النمو لرؤية المملكة 2030، أن برنامج الصندوق يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الرؤية، حيث يستثمر في الشركات الرائدة والمشاريع الواعدة محليًا وعالميًا، كما أسهم في خلق اقتصاد مزدهر لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع المواطنين.
وأشار الرميان إلى أن الصندوق يحتل مرتبة متقدمة ومؤثرة بين صناديق الثروة السيادية في العالم، وستستمر جهوده الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم المحتوى المحلي وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل والمساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تعميق مكانته محليا وعالميا، ومن أبرزها أنه بلغ مجموع حجم الأصول تحت الإدارة أكثر من تريليونَيْ ريال، وتأسيس 71 شركة منذ عام 2019 في العديد من القطاعات الإستراتيجية والحيوية، كما ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ولفت إلى أنه من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلي يستهدف الصندوق زيادة مساهمته وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025، الأمر الذي ساهم في تمكين العديد من القطاعات الواعدة وتشمل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وغيرها، وذلك لخلق اقتصاد مزدهر وجعل المملكة قوة استثمارية عالمية. وفق “أخبار 24”.
وتابع الرميان: إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة من الإنجاز يؤكد فيها الصندوق التزامه واستمراره في تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية عام 2025 والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومنها استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وضخّ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 1.2 تريليون ريال، وأن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال.