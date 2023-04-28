واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وضخّ المركز، خلال الفترة من 5 حتى 11 إبريل، 438 ألف لتر من المياه للاستخدام المنزلي، والمياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 32 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 11 عملية لصيانة قواعد الخزانات.
كما وزع أمس الأول، مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات والفحم للتدفئة وسخانات الماء في منطقة مؤمنو بود التابعة لولاية خاتلون في طاجيكستان.
وقدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في عزلة الدير بمديرية حيران بمحافظة حجة خدماتها الطبية لـ397 مستفيدًا، خلال المدة من 5 – 11 إبريل 2023م.
ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
كما قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 266 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر مارس من عام 2023م.
وجرى خلال المشروع تقديم 733 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 69% ونسبة الإناث 31%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38% والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ83 مريضاً.
وفق “أخبار 24”.