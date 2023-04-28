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جديد المحليات > محمية “نيوم” تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول
28/04/2023   11:22 م

محمية “نيوم” تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول

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شهدت محمية “نيوم” ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول التي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الموسم الماضي.

وجاءت هذه الخطوة ضِمن جهود “نيوم” المنبثقة عن رؤيتها لتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وأن تكون نموذجاً غير مسبوق في الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية على مستوى المنطقة.

يُشار إلى أن “محمية نيوم” تمتد علـى مساحة 25 ألف كلم2، وتهدف إلى توفير نظام بيئي للحفاظ على الطبيعة والمكونات البيئية وتنميتها وزيادة التنوع الأحيائي، تحقيقاً لمستهدَفات مبادرة تكاثُر أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض.

محمية "نيوم" تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول محمية "نيوم" تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول محمية "نيوم" تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول محمية "نيوم" تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول

وفق “أخبار 24”.

محمية “نيوم” تشهد ولادات الجيل الأول من صغار الظباء والوعول

جديد المحليات
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