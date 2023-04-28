نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مطار الملك عبدالعزيز ينقل من تم إجلاؤهم من السودان لبلدانهم
28/04/2023   11:18 م

مطار الملك عبدالعزيز ينقل من تم إجلاؤهم من السودان لبلدانهم

+ = -
716

بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم (الجمعة) تشغيل عدد من الرحلات الجوية لنقل رعايا الدول الصديقة من المملكة لبلدانهم بعد وصولهم من السودان.

وغادرت اليوم قاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي طائرة باكستانية على متنها 97 باكستانياً جرى إجلاؤهم من السودان.

وجاءت هذه الخطوة كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة نجحت في إجلاء 2991 شخصاً من السودان ينتمون لـ 80 جنسية، إلى جانب 119 مواطناً.

8

8

مطار الملك عبدالعزيز ينقل من تم إجلاؤهم من السودان لبلدانهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885259783.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.