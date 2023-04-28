بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم (الجمعة) تشغيل عدد من الرحلات الجوية لنقل رعايا الدول الصديقة من المملكة لبلدانهم بعد وصولهم من السودان.
وغادرت اليوم قاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي طائرة باكستانية على متنها 97 باكستانياً جرى إجلاؤهم من السودان.
وجاءت هذه الخطوة كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة نجحت في إجلاء 2991 شخصاً من السودان ينتمون لـ 80 جنسية، إلى جانب 119 مواطناً.
#عاجل | #مطار_الملك_عبدالعزيز ينقل من تم إجلاؤهم من السودان لبلدانهم#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودانhttps://t.co/3zebQpyQBW pic.twitter.com/Frd3QAKKKv
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 28, 2023