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جديد المحليات > مستشفى “جامعة أمِّ القُرى” ضِمن مشاريع “التَّخصيص”
28/04/2023   11:17 م

مستشفى “جامعة أمِّ القُرى” ضِمن مشاريع “التَّخصيص”

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أدرج المركز الوطنيّ للتَّخصيص مستشفى جامعة أم القُرى ضِمن قائمة المشاريع المتاحة للمستثمرين في قطاع التَّعليم؛ تمهيدًا لطرحه رسميًا على المنصَّة.

ويدخل المستشفى الجامعي ضِمن مشاريع خطَّة الجامعة الإستراتيجية 2027م وفي برنامج تطوير البنية التحتيَّة، حيث تبلغ مساحته 88 ألف متر مربع وسعته 400 سرير؛ ما يجعله مستشفى ممكِّنًا للتَّميُّز في التَّعليم الطِّبي والبحوث المتخصِّصة.

ويتميز المستشفى بخدمات الرِّعاية الصحيَّة للمجتمع المحلي وضيوف الرَّحمن إضافة إلى موقعه الجغرافي وقربه من المشاعر المقدَّسة؛ ما يجعل له قيمة إضافيَّة بمشاركة أعضاء هيئة التَّدريس وطلبة الكليَّات الصِّحيَّة في الجامعة.  وفق “أخبار 24”.

مستشفى “جامعة أمِّ القُرى” ضِمن مشاريع “التَّخصيص”

جديد المحليات
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