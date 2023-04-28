“الموارد البشرية” تستعرض جهود المملكة في السلامة والصحة المهنية

استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، اليوم (الجمعة)، جهود المملكة في السلامة والصحة المهنية بندوة افتراضية لمنظمة العمل الدولية مع احتفالية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في العمل.
وأشاد “أبوثنين”، بما تقوم به المنظمة، من جهود متواصلة للحفاظ على سلامة العاملين، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وفق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وتطرق إلى أبرز مخرجات سوق العمل السعودي كإطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية؛ لتنسيق الجهود مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية؛ للارتقاء بمستويات الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في سوق العمل.
يُذكر، أنه تم إطلاق أكثر من 22 مبادرة لتطوير ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بمتطلباتها بتوفير الكوادر وتنمية القدرات في هذا المجال، وتطوير فرص الدعم التقني عبر الخدمات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وأطلق المجلس، اليوم حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بأدواره وإبراز جهوده، حيث يحرص المجلس على تحقيق التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وشملت الحسابات 4 منصات وهي: “تويتر – فيسبوك – لينكد إن – يوتيوب”.