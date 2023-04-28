نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الموارد البشرية” تستعرض جهود المملكة في السلامة والصحة المهنية
28/04/2023   11:21 م

“الموارد البشرية” تستعرض جهود المملكة في السلامة والصحة المهنية

+ = -
586

استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، اليوم (الجمعة)، جهود المملكة في السلامة والصحة المهنية بندوة افتراضية لمنظمة العمل الدولية مع احتفالية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في العمل.

وأشاد “أبوثنين”، بما تقوم به المنظمة، من جهود متواصلة للحفاظ على سلامة العاملين، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وفق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وتطرق إلى أبرز مخرجات سوق العمل السعودي كإطلاق البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية؛ لتنسيق الجهود مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية؛ للارتقاء بمستويات الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في سوق العمل.

يُذكر، أنه تم إطلاق أكثر من 22 مبادرة لتطوير ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بمتطلباتها بتوفير الكوادر وتنمية القدرات في هذا المجال، وتطوير فرص الدعم التقني عبر الخدمات الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.

وأطلق المجلس، اليوم حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بأدواره وإبراز جهوده، حيث يحرص المجلس على تحقيق التكامل في تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وشملت الحسابات 4 منصات وهي: “تويتر – فيسبوك – لينكد إن – يوتيوب”.

“الموارد البشرية” تستعرض جهود المملكة في السلامة والصحة المهنية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885259786.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.