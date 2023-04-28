“هيئة الفضاء”: “القرني” و”برناوي” في المراحل الأخيرة من التدريبات

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اليوم (الجمعة)، أن رائدَي الفضاء السعودييْنِ “علي القرني” و”ريانة برناوي” في المراحل الأخيرة من التدريبات؛ وذلك تمهيداً لانطلاق رحلتهما إلى الفضاء.
ونوهت الهيئة بقرب موعد رحلتهم الأولى إلى محطة الفضاء الدولية والمقرر انطلاقها في شهر مايو المقبل وفقاً لما أعلنته شركة “أكسيوم سبيس”.
يُذكر أن المهامّ العلمية لـ”القرني” و”برناوي” تتمثل في إجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، والأبحاث البشرية، وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى، إلى جانب تجارب للبحث والتطوير. وفق “أخبار 24”.