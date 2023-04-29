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جديد المحليات > إجلاء 800 شخص إلى جدة على متن سفينتين صينية وهندية
29/04/2023   10:31 ص

إجلاء 800 شخص إلى جدة على متن سفينتين صينية وهندية

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وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم (السبت) سفينتان “صينية وهندية” تقلان المئات من الرعايا تم إجلاؤهم من السودان.

وأقلت السفينة الصينية 272 صينياً و223 باكستانياً، فيما وصل على متن السفينة الهندية 300 شخص من المواطنين الهنود.

وعبّر ممثل السفارة الصينية لدى الرياض عن شكره لقيادة المملكة على ما قدمته للصين بإجلاء أكثر من 1100 صيني إلى ميناء جدة، لافتاً إلى أن المملكة بذلت جهوداً مقدرة بإجلاء رعايا العديد من الدول والذين وصلوا بسلام إلى جدة.

وفق “أخبار 24”.

إجلاء 800 شخص إلى جدة على متن سفينتين صينية وهندية

جديد المحليات
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