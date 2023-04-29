إجلاء 800 شخص إلى جدة على متن سفينتين صينية وهندية

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم (السبت) سفينتان “صينية وهندية” تقلان المئات من الرعايا تم إجلاؤهم من السودان.
وأقلت السفينة الصينية 272 صينياً و223 باكستانياً، فيما وصل على متن السفينة الهندية 300 شخص من المواطنين الهنود.
وعبّر ممثل السفارة الصينية لدى الرياض عن شكره لقيادة المملكة على ما قدمته للصين بإجلاء أكثر من 1100 صيني إلى ميناء جدة، لافتاً إلى أن المملكة بذلت جهوداً مقدرة بإجلاء رعايا العديد من الدول والذين وصلوا بسلام إلى جدة.
وصول سفينة صينية على متنها 272 صينيا و223 باكستانيا تم إجلاؤهم من #السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/Q1pmEUpzPa
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 29, 2023
وصول سفينة هندية إلى ميناء جدة تحمل 300 شخصا من رعايا #الهند تم إجلاؤهم من #السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/yYoJrXBD5Q
وفق “أخبار 24”.