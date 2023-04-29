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جديد المحليات > اليوم.. اليابان ترفع جميع إجراءات الدخول إليها المتعلقة بـ”كورونا”
29/04/2023   10:30 ص

اليوم.. اليابان ترفع جميع إجراءات الدخول إليها المتعلقة بـ”كورونا”

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ترفع اليابان، بداية من اليوم (السبت) جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة “كورونا” والتي كانت تفرض على القادمين إليها.

وأوضح السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية، إيواي فاميو، في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه بدءاً من اليوم يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل انتشار “كورونا”.

وكان وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أصدر قراراً بخفض تصنيف فيروس “كورونا” إلى الفئة الخامسة بموجب قانون الأمراض المعدية، كما هو الحال بالنسبة للإنفلونزا الموسمية. وفق “أخبار 24”.

وجاء القرار بناءً على ما ذكرته لجنة مختصة بالوزارة؛ بأنه لم يتم تأكيد أي ظروف خاصة قد تغير الافتراضات العلمية الأساسية، مثل ظهور سلالة ذات معدل مرتفع تسبب أعراضاً حادة.

اليوم.. اليابان ترفع جميع إجراءات الدخول إليها المتعلقة بـ”كورونا”

جديد المحليات
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