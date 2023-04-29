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جديد المحليات > وفقاً لتوقعات “الأرصاد”.. أمطار بالرياض ومكة وانخفاض الحرارة بعدة مناطق
29/04/2023   10:29 ص

وفقاً لتوقعات “الأرصاد”.. أمطار بالرياض ومكة وانخفاض الحرارة بعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

ولفت إلى أنه يتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، يُصاحب ذلك نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.

وفقاً لتوقعات “الأرصاد”.. أمطار بالرياض ومكة وانخفاض الحرارة بعدة مناطق

جديد المحليات
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