نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المواصفات”: 12 اشتراطاً لضمان السلامة في بيئة العمل
29/04/2023   10:24 ص

“المواصفات”: 12 اشتراطاً لضمان السلامة في بيئة العمل

+ = -
508

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أبرز المواصفات القياسية والأدلة الإرشادية المعتمدة لضمان السلامة في بيئات العمل، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأدلة الإرشادية تتضمّن، توفير خوذة السلامة وحماية اليدين وأحذية السلامة والرافعة الشوكية، إلى جانب لوحات وعلامات السلامة وحدود التعرض المهني للاهتزاز.

ولفتت إلى أنها تشمل أيضاً الحدود المسموح بها للتعرّض للحرارة وحدود التعرّض المهني للضجيج وتعليمات الحواجز الواقية وإدارة أنشطة، ومسؤوليات السقالات وحدود التعرّض المهني للمواد الكيماوية والحدود الموصى بها لرفع الأحمال يدوياً.

السلامة في بيئة العمل

وفق “أخبار 24”.

“المواصفات”: 12 اشتراطاً لضمان السلامة في بيئة العمل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885259808.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.