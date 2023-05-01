المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من الدجاج بنسبة 68%

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم (الاثنين)، فعاليات “معرض الشرق الأوسط للدواجن” بنسخته الثانية، والذي يستمر حتى الثالث من شهر مايو الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسلط المعرض الذي يضم أكثر من 200 شركة عارضة من 37 دولة حول العالم، الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في تربية الدواجن، والتي تستعرضها كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، من خلال عرض أكثر من 500 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن.
كما يسعى ليكون المنصة الأولى والمتميزة للتبادل التجاري والعلمي بين المستثمرين المحليين والموردين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من كون المملكة أكبر منتج للدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثالث مستهلك للحوم الدواجن عالميًا.
وعلى صعيد الدول الأكثر مشاركة في المعرض، تتقدم الصين بأعلى نسبة مشاركة تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، ومملكة هولندا في المرتبة الثالثة، بالإضافة لمشاركات عديدة من الدنمارك، بلجيكا، التشيك، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، تايلند، تركيا.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن قطاع الدواجن في المملكة، حقق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بلغت 126%، فيما وصل الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم إلى 68% وسط تطلعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في 2030.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية محمد البلوي أن إنتاج الدواجن في المملكة بلغ أكثر من مليون طن العام الماضي، وحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 67%، متوقعًا أن تساهم شركة إنتاج الدواجن بإضافة 600 ألف طن جديدة؛ ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي لأكثر من 90%، مما يساهم في دخول استثمارات رأسمالية بأكثر من 13 مليار ريال.
ونوه “البلوي” إلى أن مشاريع قطاع اللحوم بلغت 457 مشروعًا، وكميات إنتاج البيض تجاوزت أكثر من 19 مليون كرتون سنويًا، بالإضافة لتوفير أكثر من 14 ألف وظيفة مباشرة بالقطاع، وتقليص نحو 4 مليارات ريال في عجز الميزان التجاري لقطاع لحوم الدواجن.
وفق “أخبار 24”.