“SRMG” الممثل الرسمي لمهرجان “كان ليونز” للإبداع في المملكة

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG”، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن إبرامها شراكة مع مهرجان “كان ليونز” الدولي للإبداع، لتصبح SRMG الممثل الرسمي للمهرجان في المملكة العربية السعودية.
وبموجب اتفاقية الشراكة ستكون SRMG أول جهة تشارك من المملكة العربية السعودية الى جانب الجهات المشاركة من الدول الأخرى في “تحدي ليونز للشباب” المرموق الذي يستضيفه “مهرجان كان ليونز للإبداع” حول العالم. ويضم التحدي أكثر من 450 مبدعاً من مختلف أنحاء العالم، وستتم دعوة الفائزين من كل دولة إلى “كان” للمشاركة في “تحدي ليونز العالمي للشباب” في شهر يونيو.
ستوفر شراكة SRMG مع “كان ليونز” منصة عالمية للمواهب الإبداعية السعودية الشابة والناشئة لإبراز مواهبهم خلال هذا الحدث الهام. وستتاح الفرصة أمام الفرق الفائزة لدى مشاركتها في “كان” للتواصل مع بعضِ ألمع العقول من صناعة الإعلام والاعلان العالمية، وللتعلم من كبار مدراء الإبداع العالميين وحضور جلسات وورش عمل مُلهمة.
ويتعين على الراغبين في المشاركة في تحدي “ليونز للشباب السعودي” من مصممي غرافيك ورسامين ومبدعين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً ويعملون في مجال التسويق والإعلان في المملكة العربية السعودية التسجيل في موعد أقصاه 10 مايو 2023، والمشاركة بفِرق مكونة من شخصين، وستقوم لجنة تحكيم مكونة من قادة
وكالات التسويق والإعلان الرائدة في المنطقة باختيار الفائزين. كما سيتم طرح الموجز الإبداعي “Brief” في 11 مايو 2023، للفرق التي تم قبول تسجيلهم، ومنحهم فترة 48 ساعة لتقديم عروضهم. يمكن التسجيل في “تحدي ليونز للشباب السعودي” عبر الرابط التالي: lions-www.srmg.com/young
وتشمل الاتفاقية التعاون مع عدد من الجامعات المحلية، من أجل إرسال مجموعة من الطلاب الموهوبين لحضور المهرجان هذا العام، والمشاركة في “أكاديمية كان ليونز للمبدعين”، حيث سيتيح برنامج شهادات الأكاديمية الفرصة أمام الخبراء الشباب من مختلف مجالات الإعلام، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وخوض التجربة مع كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الأقسام الإبداعية والفنانين ونجوم مجال الإبداع ضمن فعاليات حصرية. وتتضمن الشراكة كذلك استضافة سلسلة من الفعاليات التي تتوافق مع معايير مهرجان “كان ليونز” بالسعودية، بما يخلق المزيد من فرص التدريب والتوجيه للشباب السعودي، وتشمل جلسات حوارية وورش عمل وبرامج تدريبية من قبل قادة الإعلام المؤثرين عالمياً.
وفي هذه المناسبة قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي لـ SRMG: “إن تمكين المواهب الإعلامية الإقليمية الشابة إحدى أولوياتنا الرئيسية، عبر منح الجيل القادم الأدوات والتدريب والدعم الذي يحتاجون إليه لبناء مستقبل مهني ناجح في مجال الإعلام والاعلان، ونحن ملتزمون في المجموعة بتنمية صناعة الإعلام في المنطقة من خلال تمكين الشباب من الإبداع والابتكار في هذا المجال.
وأضافت: “نفخر بالشراكة مع “كان ليونز” حيث تساعدنا في تعزيز مهمتنا، والتي تصقل مجال الإبداع في السعودية والمنطقة بأكملها، وتمنح النجوم الصاعدين منصة دولية و مبادارات وفرص ثرية للتواصل والاستفادة من الخبراء العالميين.”
من جهته، قال سيمون كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “ليونز”: “يعّد مهرجان “كان ليونز” من أهم المنصات التي تجمع أفراد مجتمع الإبداع العالمي منذ أكثر من 70 عامًا، ويسعدنا الآن أن نقدم لهذا المجتمع الخبرة الفريدة التي تمتلكها SRMG من خلال منصاتها المتعددة الرائدة.” وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “تمتلك المملكة العربية السعودية الكثير من المواهب الإعلامية والإبداعية الرائعة، ونتطلع إلى جذب المزيد من شباب المنطقة ليشاركوا بأفكارهم وطاقتهم في المهرجان خلال شهر يونيو القادم”.
تأتي الشراكة بين SRMG ومهرجان كان ليونز للإبداع بعد مشاركة المجموعة الناجحة في المهرجان العام الماضي، والتي تصب في إطار استراتيجية المجموعة لرعاية ودعم المواهب المحلية.
الجدير بالذكر أن SRMG تعود ببرنامج أكبر في مهرجان “كان ليونز” 2023، حيث ستخصص مساحة في منطقة “كروازيت”، تحمل اسم “شاطئ SRMG”. وستستضيف SRMG في الفترة ما بين 19 و23 يونيو سلسلة من الجلسات والحوارات وحلقات النقاش وورش العمل، بحضور بعض من أهم الشخصيات الإبداعية في مجال الإعلام والأعمال والترفيه في المنطقة. وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الجلسات والمتحدثين وبرنامج الفعاليات الترفيهية.
يمكن التسجيل في “تحدي ليونز للشباب السعودي” من خلال هذا الرابط:-www.srmg.com/young ionsl
ولحضور مهرجان “كان ليونز”، يمكن التسجيل من خلال الرابط: picker-https://www.canneslions.com/pass
“#SRMG” الممثل الرسمي لمهرجان “كان ليونز” للإبداع في #المملكة https://t.co/6i8aPlfSiG pic.twitter.com/THmDSxtaai
— أخبار 24 (@Akhbaar24) May 1, 2023