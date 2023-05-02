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جديد المحليات > طقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار
02/05/2023   4:04 م

طقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، تمتد لأجزاء من مرتفعات نجران.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة في مكة المكرمة، و35 درجة في المدينة المنورة والرياض، و33 درجة في الدمام وجدة، و23 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار

جديد المحليات
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