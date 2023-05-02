ارتفاع أرباح البنك الأهلي إلى 5 مليارات ريال بنهاية الربع الأول 2023

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع أرباحه إلى 5.02 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بـ4.5 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8% ليصل إلى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات بسبب زيادة هامش الربح إضافة إلى التوسع في المحافظ التمويلية والاستثمارات.
وأوضح أن استقرار إجمالي مصاريف العمليات قبل صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة أدى إلى تحسن نسبة مصاريف العمليات إلى دخلها.
وأشار البنك إلى حدوث ارتفاع في دخل رسوم خدمات مصرفية بالصافي ودخل تحويل عملات أجنبية ودخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ومكاسب الأدوات المالية غير المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع في الأرباح حدث على الرغم من زيادة إجمالي مصاريف العمليات، قبل صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة، بنسبة 3% إلى 2.4 مليار ريال ويعود ذلك لارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين بالإضافة إلى الإيجارات ومصاريف المباني.
وكشف البنك أن حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية والصكوك بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 154.66 مليار ريال، مقابل 152.39 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.