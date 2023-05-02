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جديد المحليات > بعد عقم استمر 6 أعوام.. ولادة 3 توائم لسيدة في نجران
02/05/2023   4:07 م

بعد عقم استمر 6 أعوام.. ولادة 3 توائم لسيدة في نجران

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وضعت سيدة في العقد الثالث من العمر 3 توائم إناث بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، بعد عقم استمر 6 أعوام.

وأوضحت صحة نجران أن الحمل تم بمساعدة الإخصاب المجهري، وتم متابعة الحالة في عيادة الحمل عالي الخطورة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قام بإجراء ولادة قيصرية للسيدة، استغرقت ساعة، وأن أوزان التوائم تتراوح مابين (1.800 – 2.100) كجم.

وأكدت أنه تم تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للأم وأطفالها، حسب البروتوكول المعتمد والإجراءات المتبعة، بواسطة أطباء وتمريض وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، مشيرةً إلى خروج الأم وتوائمها من المستشفى، وهم في أتم صحة وعافية. وفق “أخبار 24”.

بعد عقم استمر 6 أعوام.. ولادة 3 توائم لسيدة في نجران

جديد المحليات
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