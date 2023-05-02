أمين “التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب” يستقبل مدير الاستخبارات العراقية

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في مقر التحالف بالرياض مدير الاستخبارات العسكرية بالعراق اللواء الركن زيد وادي، والوفد المرافق له، وبحثوا القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستمع اللواء وادي لشرح مفصل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب بالمجالات الأربعة؛ الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتفعيلها لمحاربة الإرهاب، كما اطلع والوفد المرافق على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم.
وأشاد مدير الاستخبارات العسكرية العراقية بالجهود التي يقوم بها التحالف الإسلامي في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، والمنهجية الاستراتيجية التي يعمل بها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها.
من جانبه أوضح المغيدي، أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان أن تكون جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف أن الإرهاب آفة يجب تكاتف جميع الدول والمنظمات للقضاء عليها بكافة السبل والطرق، مشيراً إلى أن سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية باتت في تغير مستمر مع تقدم الوسائل الحديثة، فالمجابهة الفكرية هي أولى ركائز محاربة الإرهاب يلي ذلك محاربة مكامن اتصالهم وتواصلهم ورسائلهم المغرضة، ويتبع ذلك قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل. وفق “أخبار 24”.
وأشاد المغيدي بجهود العراق في حربها المستمرة والدائمة على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار العراق، متمنياً من الحكومة العراقية الانضمام إلى التحالف الإسلامي للعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء لردع هذه الآفة المقيتة.