ارتفاع استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في 2022

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الثلاثاء)، عن ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م.
جاء ذلك خلال نشرة “نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م”، التي تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد في المملكة.
وأوضحت النشرة أن نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت في المملكة ارتفعت إلى 94.3% بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021م، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95% بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة المواطنين 93.6% وغير المواطنين 95.2%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، والأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.
وأشارت إلى أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتفًا متنقلًا في عام 2022، بلغت 97.7%، فيما كانت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعًا بين مجالات استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت حيث بلغت نسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وبلغت نسبة استخدام الذكور 92.9% في حين بلغت نسبة استخدام الإناث 92.6%.
وأبانت النشرة أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) في المملكة الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت بلغت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022، حيث كانت نسبة شراء الذكور 58.8%، بينما كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9%، وكانت الملابس، والأحذية، والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت بـ77.2% من إجمالي الذين قاموا بالشراء.
وفق “أخبار 24”.