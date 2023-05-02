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جديد المحليات > “المواصفات” تفعل خدمة الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات
02/05/2023   4:11 م

“المواصفات” تفعل خدمة الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات

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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تفعيل خدمة الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات بدءاً من 1 مايو 2023م، على أن يتم تطبيقه بنسبة 50% على مسارات محطات الفحص الفني في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم آلية حجز الموعد وتقليل الزحام، وتوفير الوقت والجهد، من أجل تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل عملية الفحص الفني للمركبات. وفق “أخبار 24”.

وأشارت “المواصفات السعودية” إلى أنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلّاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد بالدخول على الرابط.

“المواصفات” تفعل خدمة الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات

جديد المحليات
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