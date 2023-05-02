“الدرعية” تبرز إمكاناتها السياحية في “سوق السفر العربي 2023” بدبي

تشارك شركة الدرعية في “سوق السفر العربي 2023” بدبي، وذلك تأكيداً لمكانة الدرعية بصفتها وجهة ثقافية وسياحية أولى مستقبلية.
وتناول الرئيس التنفيذي للتسويق كيران هاسلام خلال جلسات النقاش عدة مواضيع هامة من بينها ريادة المملكة في التنمية المستدامة والسياحة والنمو الاقتصادي، وإبراز جهودها المبذولة في تسخير الموارد لنمو القطاع السياحي و إحداث تغييرات إيجابية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو عن سعادته بمشاركة الشركة في سوق السفر العربي هذا العام واستعراض ما تم بناؤه وإنجازه في الدرعية، لافتاً النظر إلى أن الشركة من خلال مشاركتها ستعمل على إبراز استعدادها الكبير للترحيب برواد السفر والباحثين عن تجارب فريدة، ومنحهم تجربة ثقافية أصيلة في الدرعية.
وتركز شركة الدرعية جهودها على حماية وحفظ تاريخ المملكة والاحتفاء به، وذلك من خلال تحويل منطقة الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية الثقافية جذباً في العالم.
ومن المقرر أن تصبح بوابة الدرعية مشروعاً مطوراً متعدد الاستخدامات، تضم مجموعة من وجهات الضيافة وأنشطة التجارة ومتاجر التجزئة والمعالم الطبيعية، ما يعزز الطابع المميز والاستثنائي للمنطقة ويزيد من أهميتها الثقافية. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مدينة الدرعية التاريخية بدأت باستقبال السياح من أرجاء العالم بعد افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ومطلّ البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام في ديسمبر من عام 2022م، الأمر الذي يدفع بالمدينة إلى مباهاة العالم بما لديها من مقدرات في السياحة والضيافة بثمانية وثلاثين شراكة فندقية مؤكدة ومشاريع ضخمة.