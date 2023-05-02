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جديد المحليات > فريق عمل مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بـ”التعاون الخليجي” يعقد اجتماعه الـ15
02/05/2023   4:15 م

فريق عمل مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بـ”التعاون الخليجي” يعقد اجتماعه الـ15

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عقد فريق العمل الفني لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، يومي الاثنين والثلاثاء 1-2 مايو 2023م، الاجتماع الـ15 الاستكمالي الأول بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وناقش الفريق بنود الاجتماع وأكد على أهمية العمل وتكثيف الجهود لتنفيذ قرار الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول المجلس (الأمانة العامة- 9 نوفمبر 2022م) بشأن الربط الأمني التقني شبكات لمشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واختتم الاجتماع باستعراض ما توصل إليه الفريق المعني والخروج بالتوصيات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك للشبكات الأمنية في دول المجلس بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون. وفق “أخبار 24”.

فريق عمل مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية بـ”التعاون الخليجي” يعقد اجتماعه الـ15

جديد المحليات
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