تغريم 46 مكتباً امتنعت عن تأجير سيارات لأشخاص تنطبق عليهم الشروط

رصدت الهيئة العامة للنقل 284 مخالفة لأنظمة النقل البري خلال عام 2022 وأصدرت غرامات بحق مرتكبيها، من أبرزها 46 مخالفة فرضتها على مكاتب لتأجير السيارات امتنعت عن تأجير مركبات لمستأجرين تنطبق عليهم كامل شروط التأجير.
ومن ضمن المخالفات التي رصدتها الهيئة خلال العام الماضي وفرضت غرامات على مرتكبيها، 1.4 ألف مخالفة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، و19 مخالفة لاستعمال سيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد في نشاط تأجير السيارات، و8 مخالفات استخدام مركبة مظهرها الخارجي أو الداخلي غير لائق.
كما رصدت الهيئة إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، و49 مخالفة استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد، و2.2 ألف مخالفة تتمثل باستعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، و26 مخالفة إغلاق المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط خلال ساعات العمل المعلنة، بالإضافة إلى 6.3 ألف استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد. وفق “أخبار 24”.