حذرت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء) من إعلانات الفوركس غير المرخص وعدم التعامل خلف توصيات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة: إن الانجراف خلف التوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجهات غير المرخصة يعرّض أموالك للضياع.

السوق المالية

وفق “أخبار 24”.