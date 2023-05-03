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حذرت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء) من إعلانات الفوركس غير المرخص وعدم التعامل خلف توصيات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة: إن الانجراف خلف التوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجهات غير المرخصة يعرّض أموالك للضياع.
وفق “أخبار 24”.
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