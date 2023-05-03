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جديد المحليات > طقس اليوم.. رياح وأتربة معيقة للرؤية على 7 مناطق بينها الرياض والشرقية
03/05/2023   12:48 م

طقس اليوم.. رياح وأتربة معيقة للرؤية على 7 مناطق بينها الرياض والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة بمكة المكرمة، و36 درجة بالمدينة المنورة، و35 درجة بالرياض، و34 درجة في الدمام وجدة، و24 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. رياح وأتربة معيقة للرؤية على 7 مناطق بينها الرياض والشرقية

جديد المحليات
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