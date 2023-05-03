“نادك” تكشف عن ارتفاع أرباحها بنسبة 149.2% إلى 37.6 مليون ريال

كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” اليوم (الأربعاء)، عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 37.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت الشركة في إعلان عن نتائجها المالية، إن الأرباح المحققة تمثل نسبة زيادة بـ149.2% مقارنة بأرباح 15.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وأبانت أن إيراداتها للربع الحالي ارتفعت بنسبة 22.15% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 26.84%، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض مبيعات القطاع الزراعي.
وأضافت أن الربح التشغيلي للربع الحالي بلغ 57.2 مليون ريال، مقابل 25.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 124%. وفق “أخبار 24”.