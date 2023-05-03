أعلن ديوان المظالم، اليوم (الأربعاء)، أن عدد مستفيدي خدمة “الاستعلام عن حالة قضية” بمنصة “معين” الرقمية التابعة للديوان، بلغ منذ إطلاقها أكثر من 1.7 مليون مستفيد.
وأوضح الديوان أن المستفيدين تمكنوا عبر هذه الخدمة من التعرف على المراحل التي مرت بها دعاواهم وما وصلت إليه.
يُذكر أن “الاستعلام عن حالة قضية” هي إحدى الخدمات التي تقدمها منصة “معين” الرقمية التابعة لديوان المظالم، سعيًا لتيسير سُبل التقاضي الرقمي وربط أطراف الدعاوى بمسار دعاواهم وما يستجد عليها من خطوات وملاحظات أثناء مراحل التقاضي إلى صدور الحكم.
وفق “أخبار 24”.