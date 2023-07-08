مشاريع وسلال غذائية من المملكة لليمن والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية؛ حيث تم ضخ أكثر من 800 ألف لتر من المياه خلال أسبوع.
وأوضح أنه جرى خلال الفترة من31 مايو حتى 6 يونيو 3023 م، ضخ 441 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441 ألفًا من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 33 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء عمليتين لتجفيف مياه الصرف الصحي، حيث استفاد من تلك الخدمات 9800 فرد.
وبدعم من المركز أيضًا قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1587 مستفيدًا خلال نفس الفترة.
وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 310 فحوصات مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 101 فرد، والصيدلية 1.327 مستفيد، وعيادة الإحالة الطبية 15 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 59 مستفيدًا، والملاحظة 690 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيدان، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات. وفقاً لــ”أخبار 24″.
وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 243 سلة غذائية في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 950 فردًا.
يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.