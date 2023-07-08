9.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود بأسبوع

أعلنت وزارة الداخلية ضبط الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لأكثر من 9 آلاف مخالف خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 5168 مخالفًا لنظام الإقامة، و2864 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1273 مخالفًا لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأفادت بأن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 699 شخصًا، 31% منهم يمنيو الجنسية، و68% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 53 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 11 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، لافتًا إلى أن إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 33.3 ألف وافد مخالف، منهم 27.6 ألف رجل، و5739 امرأة. وفقاً لــ”أخبار 24″.
وأكد أنه تمت إحالة 25.4 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 26.1 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5062 مخالفًا.